Німеччина

У клубі зацікавлені трансфером півзахисника.

Баєр хоче купити одного з лідерів Жирони Алейша Гарсію — повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Наразі команда запропонувала 15 — 20 мільйонів євро за півзахисника. Також з Алейшем вдалося домовитися стосовно особистих умов.

У складі Жирони Гарсія виступає з 2021 року. Він є одним з головних лідерів команди. Баєр став п'ятим німецьким колективом, що виграв "золотий дубль".

Цього сезону 26-річний гравець провів 40 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 6 асистів.