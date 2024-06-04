Німеччина

Інтерес до гравця з боку Барселони поки що не конкретний.

Лівий вінгер Кінгслі Коман може залишити Баварію вже під час наступного трансферного вікна, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Повідомляється, що влітку мюнхенці будуть готові вислухати пропозиції щодо 27-річного француза. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює Комана в 50 мільйонів євро.

За даними Плеттенберга, інтерес до вінгера з боку Барселони наразі не є конкретним. Для нового керманича "блаугранас" Гансі-Дітера Фліка цей трансфер — не пріоритетний. Проте, на ситуацію вплинути може потенційний відхід Рафіньї.

Протягом уже завершеного клубного сезону-2023/24 Коман узяв участь у 27 матчах Баварії в усіх турнірах, відзначившись 5 голами і 3 асистами. Приблизно половину кампанії він пропустив через травми.

Нагадаємо, цього року француз уперше в своїй кар'єрі не став чемпіоном.