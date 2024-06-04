Інтерес до гравця з боку Барселони поки що не конкретний.
Кінгслі Коман, Getty Images
04 червня 2024, 22:29
Лівий вінгер Кінгслі Коман може залишити Баварію вже під час наступного трансферного вікна, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.
Повідомляється, що влітку мюнхенці будуть готові вислухати пропозиції щодо 27-річного француза. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює Комана в 50 мільйонів євро.
За даними Плеттенберга, інтерес до вінгера з боку Барселони наразі не є конкретним. Для нового керманича "блаугранас" Гансі-Дітера Фліка цей трансфер — не пріоритетний. Проте, на ситуацію вплинути може потенційний відхід Рафіньї.
Протягом уже завершеного клубного сезону-2023/24 Коман узяв участь у 27 матчах Баварії в усіх турнірах, відзначившись 5 голами і 3 асистами. Приблизно половину кампанії він пропустив через травми.
Нагадаємо, цього року француз уперше в своїй кар'єрі не став чемпіоном.