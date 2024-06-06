Німеччина

Сторони близькі до досягнення домовленості.

Канадський фланговий захисник Альфонсо Девіс за останній футбольний рік помітно втратив позиції в основному складі мюнхенської Баварії, то ж за сезон до завершення чинного контракту постало питання про можливий відхід гравця з клубу.

Мадридський Реал постійно тримав руку на пульсі подій і почав працювати над трансфером 23-річного виконавця.

Однак у "Рекордмайстера" за підсумками сезону змінився головний тренер, і Венсан Компані вже запевнив свого нового підопічного в тому, що він матиме все необхідне для того, аби повернути собі провідну роль у команді.

Це безпосередньо вплинуло на процес перемовин щодо нової угоди з клубом.

Наразі вже йдеться не просто про покращення умов для футболіста, а про довгостроковий новий контракт.

Баварія при цьому піде на поступки Девісу в питаннях зарплати, хоча до цього в клубу була принципова позиція з цього приводу.

Якщо перемовини пройдуть успішно, трансфер Тео Ернандеса з італійського Мілана мюнхенцями не розглядатиметься.

У минулому сезоні Альфонсо провів 42 матчі (3013 хвилин), забив три голи та віддав шість гольових передач.