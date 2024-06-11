Німеччина

Погані новини для Арсеналу, Челсі та Манчестер Юнайтед.

Нападник РБ Лейпцига Беньямін Шешко прийняв остаточно рішення залишитися в своєму поточному клубі цього літа, незважаючи на предметний інтерес у його підписанні з боку низки провідних клубів англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 21-річний словенський форвард підпише із "биками" новий контракт на покращених фінансових умовах, при цьому передбачена джентльменська угода про майбутній вихід.

Нагадаємо, що у підписанні Шешко були зацікавлені лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед, проте фаворитом у цих трансферних перегонах вважався лондонський Арсенал.

У сезоні-2023/24 Беньямін Шешко провів 42 матчі у всіх турнірах (2056 хвилин), в яких він забив 18 голів та віддав 2 асисти. Поточний контракт словенця з Лейпцигом, за яким передбачена клаусула в 65 мільйонів євро, спливає влітку 2028 року.