Німеччина

Коуч продовжить роботу в Дортмунді.

Наставник Боруссії Дортмунд Едін Терзіч залишиться працювати на чолі команди, повідомляє Фабріціо Романо.

Згідно з інформацією джерела, керівництво німецького клубу проведе переговори із головним тренером щодо продовження угоди. 41-річний фахівець зміг змінити думку щодо своєї роботи у другій частині сезону. Тренеру запропонують новий контракт.

Нагадаємо, в сезоні-2023/24 Боруссія посіла 5 місце в Бундеслізі та дійшла до фіналу ЛЧ.