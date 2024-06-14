Німеччина

Себастьян Кель висловився про вибір нового головного тренера на користь молодого турецького фахівця.

Напередодні дортмундська Боруссія офіційно оголосила про те, що Нурі Шахін замінить Едіна Терзича на посаді головного тренера першої команди "джмелів".

Спортивнний директор Боруссії Дортмунд Себастьян Кель прокоментував рішення керівництва клубу призначити на посаду керманича 35-річного турецького фахівця.

"Нурі Шахін допоміг нам вийти у фінал Ліги чемпіонів УЄФА минулого сезону. Він має досвід гравця та помічника тренера, щоб знати, як працює система Боруссії Дортмунд.

Перш за все, він знає, як досягти успіху. Завдяки своєму природному авторитету та досвіду він має хороші стосунки з нашою командою. Він знає, над чим нам потрібно працювати разом. Нурі має нашу повну довіру та нашу повну підтримку", — цитує слова Себастьяна Келя офіційний сайт Боруссії Дортмунд.

Нагадаємо, Нурі Шахін з початку 2024 року працював у тренерському штабі колишнього керманича дортмундців Едіна Терзича. З 2021 по 2023 роки очолював турецький Антальяспор (сезон-2021/22 — 7-е місце, 2022/23 — 13-е).