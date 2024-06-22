Центральний захисник Штутгарта Вальдемар Антон незабаром стане гравцем дортмундської Боруссії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони вже погодили трансфер 27-річного німця, який коштуватиме "джмелям" 22 мільйони євро — саме таку суму відступних прописано в контракті футболіста.

Також зазначається, що сам Вальдемар уже погодив чотирирічний контракт із колишнім фіналістом Ліги чемпіонів.

Минулого сезону Антон провів 37 матчів, у яких забив один гол та віддав чотири асисти.