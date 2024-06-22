Німеччина

Сума трансферу футболіста становитиме близько 22 мільйонів євро.

Центральний захисник Штутгарта Вальдемар Антон незабаром стане гравцем дортмундської Боруссії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони вже погодили трансфер 27-річного німця, який коштуватиме "джмелям" 22 мільйони євро — саме таку суму відступних прописано в контракті футболіста.

Також зазначається, що сам Вальдемар уже погодив чотирирічний контракт із колишнім фіналістом Ліги чемпіонів.

Минулого сезону Антон провів 37 матчів, у яких забив один гол та віддав чотири асисти.