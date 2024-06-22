Сума трансферу футболіста становитиме близько 22 мільйонів євро.
Вальдемар Антон, Getty Images
22 червня 2024, 13:22
Центральний захисник Штутгарта Вальдемар Антон незабаром стане гравцем дортмундської Боруссії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сторони вже погодили трансфер 27-річного німця, який коштуватиме "джмелям" 22 мільйони євро — саме таку суму відступних прописано в контракті футболіста.
Також зазначається, що сам Вальдемар уже погодив чотирирічний контракт із колишнім фіналістом Ліги чемпіонів.
Минулого сезону Антон провів 37 матчів, у яких забив один гол та віддав чотири асисти.