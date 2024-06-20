Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

А Челсі просто заробить купу грошей.

Нідерландський фланговий захисник Іан Матсен ще влітку 2018 року опинився в системі лондонського Челсі за 110 тис євро, які за нього в доволі юному віці гравця отримав ПСВ Ейндговен.

Після цього 22-річний виконавець завершив підготовку до виступів на "дорослому" рівні, однак закріпитись у основному складі не зміг.

Як наслідок, на початку року футболіст пішов до оренди до дортмундської Боруссії й провів просто приголомшливі пів року.

Після цього "джмелі" захотіли викупити його контракт, однак 35 млн євро — не ті гроші, із якими вони могли легко розлучитись.

У підсумку Боруссію напередодні просто вибила з переліку претендентів на Матсена бірмінгемська Астон Вілла, яка запропонувала Челсі 45 млн євро, а ті радо погодились.

Наразі Іан перебуває в складі національної збірної на Євро-2024, і разом із тим узгоджує деталі контракт.

Вілла пропонує шість років контракту.

За сезон Матсен відіграв 38 матчів, забив три голи та віддав дві гольові передачі.