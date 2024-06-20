А Челсі просто заробить купу грошей.
Іан Матсен, Getty Images
20 червня 2024, 07:40
Нідерландський фланговий захисник Іан Матсен ще влітку 2018 року опинився в системі лондонського Челсі за 110 тис євро, які за нього в доволі юному віці гравця отримав ПСВ Ейндговен.
Після цього 22-річний виконавець завершив підготовку до виступів на "дорослому" рівні, однак закріпитись у основному складі не зміг.
Як наслідок, на початку року футболіст пішов до оренди до дортмундської Боруссії й провів просто приголомшливі пів року.
Після цього "джмелі" захотіли викупити його контракт, однак 35 млн євро — не ті гроші, із якими вони могли легко розлучитись.
У підсумку Боруссію напередодні просто вибила з переліку претендентів на Матсена бірмінгемська Астон Вілла, яка запропонувала Челсі 45 млн євро, а ті радо погодились.
Наразі Іан перебуває в складі національної збірної на Євро-2024, і разом із тим узгоджує деталі контракт.
Вілла пропонує шість років контракту.
За сезон Матсен відіграв 38 матчів, забив три голи та віддав дві гольові передачі.