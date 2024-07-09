Німеччина

Португалець в кроці від переходу в мюнхенський клуб.

Опорний півзахисник лондонського Фулгема та збірної Португалії Жоау Палінья незабаром стане гравцем мюнхенської Баварії.

Як повідомляє Sky Sport, Палінья погодив із мюнхенським клубом контракт до 2028 року з опцією продовження ще на сезон.

Трансфер 28-річного гравця збірної Португалії до Баварії буде офіційно оформлений після того, як сторона Паліньї залагодить останні формальності з Фулгемом.

У сезоні-2023/24 Жоау Палінья провів за "дачників" 39 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 1 асист.