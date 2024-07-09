Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 9 липня і розпочнеться о 22:00.

У рамках півфіналу чемпіонату Європи-2024, який підходить до завершальної стадії у Німеччині, відбудеться зустріч між збірними Іспанії та Франції.

[*] — місце збірної в рейтингу ФІФА

[8] ІСПАНІЯ — ФРАНЦІЯ [2] ВІВТОРОК, 9 ЛИПНЯ, 22:00. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO Збірна Іспанії є однією із найсимпатичніших команд на цьому Євро-2024 з погляду привабливості свого футболу. Філософія "Фурії Роха" з моменту призначення Луїса де ла Фуенти на посаду головного тренера очікувано не змінилася — іспанці, як і раніше, роблять ставку на свій знаменитий контроль м'яча та комбінації, тоді як атаки через швидкі фланги Ніко Вільямса та Ламіна Ямала є "візитною карткою" команди.

Серед більшості футбольних уболівальників склалася дуже популярна думка, що поєдинок між Іспанією та Німеччиною в рамках чвертьфіналу став таким собі "народним фіналом", і з цією думкою важко не погодитись. Тоді ми стали свідками гри двох дуже сильних колективів, які справді грають у футбол... У футбол з погляду розуміння вболівальників, яким вкрай важливі емоції та зацікавленість у тому, що відбувається на полі. Проте щоб пробитися вже не до "народного фіналу", а до справжнього, збірній Іспанії доведеться зійтися в очному протистоянні з "антифутбольним" колективом... І зробити це потрібно буде без Дані Карвахаля, Робена Ле Нормана та Педрі, які пропустять майбутній півфінал через дискваліфікації та травми.

Прогноз на цей матч від ліцензійного букмекера GGBET: Іспанія переможе Францію з ймовірністю 35% (коефіцієнт 2,81). Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET!​ Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET! Щодо збірної Франції, то команда Дідьє Дешама є однією з найбільш критикованих команд на цьому чемпіонаті Європи — більше дістається від футбольних експертів та пересічних уболівальників лише Англії... І в цьому немає нічого дивного, адже французи, маючи такий зірковий склад, традиційно роблять ставку на прагматичний підхід та надійну оборону, що часто й дає результат на короткій дистанції у міжнародних турнірах національних збірних.

Цікаво, що маючи в атаці таких креативних гравців, як умовні Кіліан Мбаппе та Усман Дембеле, "Ле Бле" під час цієї континентальної першості не забила жодного гола з гри, але давайте на тлі цього поставимо собі риторичне питання: а хіба це наскільки дивовижний факт? Адже всі свої успіхи останніх років збірна Франції і здобула у такому футбольному стилі, який може бути нецікавим і нудним для вболівальників, але дуже ефективним на короткій дистанції, адже підопічні Дешама завжди зберігають необхідні фізичні кондиції аж до завершальних стадій.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ІСПАНІЯ : Сімон (Атлетік Більбао) — Хесус Навас (Севілья), Начо (Реал Мадрид), Лапорт (Ан-Наср), Кукурелья (Челсі) — Ольмо (РБ Лейпциг), Родрі (Манчестер Сіті), Фабіан Руїс (ПСЖ) - Ямал (Барселона), Мората (Атлетіко), Ніко Вільямс (Атлетік Більбао) Кадрові втрати: Карвахаль (Реал Мадрид), Ле Норман (Реал Сосьєдад), Педрі (Барселона) ФРАНЦІЯ : Меньян (Мілан) — Кунде (Барселона), Упамекано (Баварія), Саліба (Арсенал), Тео Ернандес (Мілан) - Канте (Аль-Іттіхад), Чуамені (Реал Мадрид), Рабьо (Ювентус) - Усман Дембеле (ПСЖ), Тюрам (Інтер), Мбаппе (Реал Мадрид) Кадрові втрати: —

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ Луїс де ла Фуенте, головний тренер збірної Іспанії: "За нашою командою приємно спостерігати, але головне – це перемоги, тим паче, на таких стадіях. Ми хочемо грати красиво, але ми також гратимемо практично, тому що в кінцевому підсумку все визначає результат. Найважливіше – це завжди перемога. Нам протистоїть неймовірний суперник. Ми дивимося на потенціал команди та потенціал цієї збірної на межі фантастики. Це гравці світового класу. Мені завжди подобається дивитися футбол, особливо матчі такої великої команди, як Франція". Дідьє Дешам, головний тренер збірної Франції: "Якщо вам нудно, подивіться іншу гру – вам не потрібно дивитися нас, це добре. Можливо, це вже не те, що було в минулому, але ми маємо можливість розпалити емоції та зробити багатьох французів щасливими своїми результатами, особливо після важкого періоду в нашій країні". ОЧНІ ЗУСТРІЧІ КОМАНДИ НА ГРУПОВОМУ ЕТАПІ ЄВРО-2024 ІСПАНІЯ ФРАНЦІЯ КОМАНДИ У ПЛЕЙ-ОФ ЄВРО-2024 ПОТОЧНА ФОРМА прогноз :

НІЧИЯ В ОСНОВНИЙ ЧАС, ФРАНЦІЯ ВИЙДЕ ДО ФІНАЛУ

