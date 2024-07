Напередодні стало відомо про те, що нападник Штутгарта Серу Гірассі погодився приєднатися до дортмундської Боруссії.

"Джмелі" підпишуть 27-річного гвінейця за 18 мільйонів євро, активувавши пункт про відступні, тоді як контракт гравця з новим клубом буде розрахований на наступні чотири роки.

Як повідомляє журналіст Патрік Бергер, Гірассі вже прилетів до Дортмунда для проходження медогляду в таборі Боруссії та підписання угоди.

Bienvenue à Dortmund, @Guirassy_19.



Serhou Guirassy (27/🇬🇳) just landed in Dortmund a few minutes ago.



Medical tomorrow. @Sky_Jesco ⚫️🟡 @SkySportDE pic.twitter.com/9fpDAv8PsQ