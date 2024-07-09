Гвінейський форвард продовжить кар'єру в Боруссії Д.
Серу Гірассі, Getty Images
09 липня 2024, 23:23
Напередодні стало відомо про те, що нападник Штутгарта Серу Гірассі погодився приєднатися до дортмундської Боруссії.
"Джмелі" підпишуть 27-річного гвінейця за 18 мільйонів євро, активувавши пункт про відступні, тоді як контракт гравця з новим клубом буде розрахований на наступні чотири роки.
Як повідомляє журналіст Патрік Бергер, Гірассі вже прилетів до Дортмунда для проходження медогляду в таборі Боруссії та підписання угоди.
У минулому сезоні Серу Гірассі провів за Штутгарт 30 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 30 голів та віддав 3 результативні передачі.