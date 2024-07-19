Німеччина

Футболіст змінив англійський чемпіонат на німецький.

Данський фланговий захисник Расмус Крістенсен після річної оренди в складі італійської Роми перебрався в Айнтрахт, стверджує Фабріціо Романо.

Футболіст перейшов до складу німців на правах оренди з правом викупу за 15 мільйонів фунтів.

Данець пройшов медогляд, згодом про його трансфер оголосять офіційно.

Крістенсен за минулий рік відіграв 31 матч, забив один гол та віддав дві гольові передачі.