Іспанія

Колишній тренер висловився про цілі "блаугранас".

Новий сезон каталонська Барселона розпочне з новим головним тренером. Гансі Флік вже працює з командою разом з колишнім гравцем "блаугранас" Тьяго Алькантарою.

Тим часом Хаві, який очолював каталонців два минулі сезони, а також грав з Алькантарою в одній команді, заявив, що віцечемпіон минулого чемпіонату має тримати планку у внутрішній першості і фінішувати вище за принципового суперника — Реала.

"Найголовніше для Барселони та її вболівальників – бути вище за Реал", – заявив Хаві.

Раніше повідомлялось, що Барселона розглядає можливість продажу Гюндогана.