Німеччина

Німецька команда продовжує підтримувати український народ у війні проти рф.

Менхенгладбахська Боруссія на своєму офіційному сайті оголосила, що зробила пожертвування на суму 50 тисяч євро фонду "Охматдит – це здорове дитинство".

Це підтвердила генеральний консул України у Німеччині Ірина Шум, виклавши фото із чеком.

Цей фонд займається забезпеченням медичних товарів для лікарні в Києві, яка 8 липня стала об'єктом прямого влучення російської ракети.

"Фонд підтримує місцеву медицину з початку російської агресивної війни. До того як дитячу лікарню Охматдит зруйнували внаслідок авіанальоту 8 липня, її перетворили на лікувальний центр для дітей і дорослих, де лікували як дітей з онкологічними захворюваннями, так і поранених під час війни.

Фонд хотів би надати особливу підтримку Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит, а також медичним закладам членів Асоціації дитячих лікарень України.

Те, що там сталося, неймовірно жахливо, бо вкотре постраждали невинні люди, в даному випадку діти. Тому для нас, як для Боруссії Менхенгладбах, було само собою зрозумілим допомогти у відновленні медичного обслуговування", — ідеться в повідомленні клубу.

Додамо, що Боруссія М у якості благодійної мети в травні 2022 року проводила спаринг проти збірної України.

За підсумками минулого сезону Боруссія М посіла 14 місце у турнірній таблиці німецької Бундесліги.