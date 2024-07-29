Німеччина

Мюнхенцям потрібен зірковий дует німецьких півзахисників.

Після видатного сезону леверкузенського Баєра під керівництвом Хабі Алонсо тільки й розмов про те, що провідні гравці "фармацевтів" залишать клуб як не цього, так наступного літа.

Зокрема, зірковий атакувальний півзахисник Флоріан Вірц, який начебто має домовленість із мадридським Реалом, однак у цій історії ще дуже рано ставити крапку.

Усе через те, що апетити мюнхенської Баварії не зменшуються ні через намагання Баєра втримати свого футболіста перед початком сезону, ані через майбутню конкуренцію з Реалом та, можливо, із іншими великими клубами.

Німецька преса вже має запевнення, що наступного літа "Рекордмайстер" гратиме до останнього, і навіть потенційна вартість новачка в 130 млн євро їх не зупинить.

Вірц за минулий сезон забив 18 голів та віддав 20 гольових передач у 49 матчах.