Німеччина

Керманич "бундестім" хоче, щоб німецький нападник мав постійну ігрову практику.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн порадив Нікласу Фюллькругу покинути дортмундську Боруссію та перейти у лондонський Вест Гем. Таку інформацію надає Sky Sports.

Повідомляється, що нападник "джмелів" звернувся до тренерського штабу "бундестім", включно з головним тренером Юліаном Нагельсманом та його помічником Сандро Вагнером, з метою проконсультуватися щодо свого майбутнього.