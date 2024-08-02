Керманич "бундестім" хоче, щоб німецький нападник мав постійну ігрову практику.
Нагельсманн та Фюллькруг, getty images
02 серпня 2024, 17:22
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн порадив Нікласу Фюллькругу покинути дортмундську Боруссію та перейти у лондонський Вест Гем. Таку інформацію надає Sky Sports.
Повідомляється, що нападник "джмелів" звернувся до тренерського штабу "бундестім", включно з головним тренером Юліаном Нагельсманом та його помічником Сандро Вагнером, з метою проконсультуватися щодо свого майбутнього.
Керманич збірної Німеччини та його тренерський штаб порадили 31-річному гравцю перейти до лондонського Вест Гема, який раніше зробив пропозицію Боруссії Д
щодо його трансферу. Тренерський штаб "манншафт" наголосив на важливості регулярної участі Фюллькруга в клубних матчах під час підготовки до чемпіонату світу 2026 року.