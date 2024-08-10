Німеччина

Дивовижна відсутність попиту на досвідченого гравця.

Німецький центральний захисник Матс Гуммельс, як подейкують, через непрості взаємини всередині клубу залишив дортмундську Боруссію за підсумками минулого сезону.

Таким чином 35-річний виконавець долучився до ринку вільних агентів, але спочатку здавалось, що питання його наступного працевлаштування вирішитись якось саме по собі доволі швидко.

Однак на практиці вже триває третій місяць марної роботи агентів футболіста, які намагаються просувати свого клієнта в якості трансферів до різноманітних клубів.

Італійська Болонья була одним із яскравих прикладів невдачі під час подібних перемовин, тоді як до цього від гравця відмовився мадридський Реал.

Тим часом стало відомо, що Гуммельса пропонували також і туринському Ювентусу, але Тіаго Мотта швидко відмовився від можливості подібного підписання.

За кар’єру в дортмундській Боруссії та мюнхенській Баварії Гуммельс награв 626 матчів, забив 46 голів та віддав 23 гольові передачі, але зараз надзвичайно близький до того, аби завершити кар’єру.