Італієць не входить до планів нового головного тренера Тіаго Мотти.
Федеріко К'єза, Getty Images
16 серпня 2024, 13:45
Вінгер туринського Ювентуса Федеріко К'єза був відправлений тренуватися з резервним складом "старої синьйори". Про це повідомляє журналіст Джованні Альбанезе.
За інформацією джерела, 26-річний італієць не входить до планів головного тренера "старої синьйори" Тіаго Мотти, тому керівництво клубу має намір його продати цього літа.
Діючий контракт 26-річного італійця розрахований до літа 2025 року.
Минулого сезону К'єза провів 37 матчів, у яких забив десять голів та віддав три гольові передачі.