Італія

Італієць не входить до планів нового головного тренера Тіаго Мотти.

Вінгер туринського Ювентуса Федеріко К'єза був відправлений тренуватися з резервним складом "старої синьйори". Про це повідомляє журналіст Джованні Альбанезе.

За інформацією джерела, 26-річний італієць не входить до планів головного тренера "старої синьйори" Тіаго Мотти, тому керівництво клубу має намір його продати цього літа.

Діючий контракт 26-річного італійця розрахований до літа 2025 року.

Минулого сезону К'єза провів 37 матчів, у яких забив десять голів та віддав три гольові передачі.