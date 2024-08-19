Іспанія

Табір німецького хавбека розпочав пошуки потенційних варіантів для продовження кар'єри.

Центральний півзахисник каталонської Барселони Ілкай Гюндоган дійсно може змінити клуб до закриття трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, представники 33-річного німця в останні кілька днів почали вивчати потенційні варіанти для продовження кар'єри свого гравця, проте зазначається, що його відхід з Камп Ноу наразі не є гарантованим.

Також стверджується, що Барселона готова відпустити Гюндогана до іншого клубу, незважаючи на те, що раніше головний тренер "блаугранас" Гансі Флік висловив бажання, щоб німецький хавбек продовжив виступити за каталонців.

Раніше повідомлялося, що Ілкай Гюндоган зв'язався зі своїм колишнім клубом Манчестер Сіті на тлі невизначеності щодо свого майбутнього в Барселоні.