Керманич "бундестім" розчарований рішенням Мануеля.
Ноєр та Нагельсманн, getty images
22 серпня 2024, 14:52
"Хоча я можу зрозуміти рішення Мануеля, його відхід — велика втрата як на спортивному, так і на особистому рівні.
Ману, як ніхто інший в історії футболу, сформував новий стиль гри воротарів. Його майстерність стала вирішальним фактором у формуванні уявлення про те, як ми хочемо грати у футбол. Мануель був і залишається великим спортсменом та чудовим хлопцем.
Я часто розмовляв із ним і радий, що зможу продовжувати робити це і в майбутньому. Нам буде не вистачати Ману в збірній", — сказав Нагельсманн.