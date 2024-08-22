Німеччина

Керманич "бундестім" розчарований рішенням Мануеля.

"Хоча я можу зрозуміти рішення Мануеля, його відхід — велика втрата як на спортивному, так і на особистому рівні.

Ману, як ніхто інший в історії футболу, сформував новий стиль гри воротарів. Його майстерність стала вирішальним фактором у формуванні уявлення про те, як ми хочемо грати у футбол. Мануель був і залишається великим спортсменом та чудовим хлопцем.

Я часто розмовляв із ним і радий, що зможу продовжувати робити це і в майбутньому. Нам буде не вистачати Ману в збірній", — сказав Нагельсманн.