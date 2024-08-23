Німеччина

Завершився перший поєдинок першого туру чемпіонату Німеччини.

У рамках першого туру німецької Бундесліги-2024/25 Боруссія (Менхенгладбах) приймала леверкузенський Баєр на Боруссія-Парк.

Відкрити лік голам в новому сезоні чемпіонату Німеччини чудовим ударом удалося Джаці. Пізніше Вірц подвоїв перевагу гостей, а гол Кляйндінста скасували через порушення правил.

Тим не менш, господарі поля все ж зуміли спочатку скоротити своє відставання вже в другому таймі завдяки результативному удару Ельведі, а потім і зрівняти рахунок. Цього разу взяття воріт Кляйндінстом було зараховано.

Ближче до завершення доданого головним арбітром часу колектив Хабі Алонсо заробив пенальті. Омлін упорався з ударом Вірца з 11-метрової позначки, але не з його добиванням. Фінальний свисток зафіксував звитягу леверкузенців.

Боруссія (Менхенгладбах) — Баєр 2:3

Голи: Ельведі, 59, Кляйндінст, 85 — Джака, 12, Вірц, 38, 90+11

На 90+11 хвилині Вірц не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Боруссія (Менхенгладбах): Омлін — Скаллі, Ітакура, Ельведі, Нец (К'яродія, 90+5) — Райц (Зандер, 71), Вайгль — Онора (Лайнер, 90+5), Штегер, Плеа (Чванчара, 71) — Кляйндінст (Нгуму, 90+6)

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап'є — Фрімпонг, Андріх (Гарсія, 82), Джака, Грімальдо — Гофманн (Тер'є, 65), Вірц — Боніфейс (Адлі, 82)

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