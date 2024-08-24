Німеччина

Легендарний німець віддав "бундестім" 15 років.

"Шановна Німеччина, зазвичай я не роблю таких речей. Я дуже закритий хлопець. Але тепер, коли я завершив кар'єру в збірній, хочу написати трохи більше, ніж просто пост. Хочу пояснити вам, що для мене означає Німеччина. Що для мене означає футбол.

Тому що, чесно кажучи, це рішення було важким. Я розривався між розумом і серцем. Моє серце говорило: "Тобі буде цього так не вистачати. Тобі буде не вистачати гордості грати за свою країну. Тобі буде не вистачати відчуття присутності поруч із хлопцями". Але після розмови з сім'єю я відчуваю, що йду в потрібний момент.

Я б із задоволенням попрощався, вигравши Євро, але бути на турнірі і бачити, як усі підтримують нове покоління німецького футболу — це неймовірна пам'ять. Чим я пишаюся, так це тим, що я ніколи не здавався. Завжди продовжував боротися. І за допомогою членів моєї сім'ї, друзів і партнерів по команді, я повернувся на поле в жовтні 2023 року після важкої травми, менш ніж за сім місяців до Євро", — написав Ноєр на своїй сторінці в Інстаграм.

Мануель Ноєр дебютував за свою національну команду в червні 2009 року, під керівництвом Йоахіма Льова, коли німцям у виїзному товариському матчі протистояла збірна ОАЕ (7:2). Загалом 38-річний голкіпер взяв участь у 124 матчах збірної Німеччини, пропустивши 118 голів і 51 раз зберігши свої ворота "сухими".