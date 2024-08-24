Німеччина

Всі це розуміють, крім менеджменту самого Челсі.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль відповів на запитання про необхідність мюнхенського клубу продавати своїх футболістів. Його слова наводить журналіст Флоріан Плеттенберг.

"Крім витрат, клуб також повинен приносити гроші. Можна провести сезон із 44 футболістами, як Челсі, але тренеру стане важко керувати цим процесом. Тоді вам доведеться красти один в одного номери на футболках, але ми в Баварії цього не робимо", — сказав Еберль.