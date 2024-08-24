Німеччина

Відбулася низка матчів стартового туру німецької першості.

Сьогодні, 24 серпня, пройшла низка матчів стартового туру німецької Бундесліги у сезоні-2024/25.

У першому матчі віце-чемпіон Бундесліги минулого сезону в гостях поступився Фрайбургу з рахунком 1:3.

Гості швидко відкрили рахунок на другій хвилині зусиллями Деміровича, але потім пропустили три м'ячі у відповідь. Авторами голів стали Доан та Кюблер, який оформив дубль.

Фрайбург - Штутгарт 3:1

Голи: Кюблер, 26, 61, Доан, 54 - Демірович, 2.

Фрайбург: Мюллер — Кюблер (Огбус, 82), Розенфельдер, Лінгарт, Гюнтер — Еггештайн (Гінтер, 73), Остерхаге — Доан (Шаллаї, 72), Рель (Гелер, 63), Гріфо (Муслія, 82) — Адаму.

Штутгарт: Нюбель — Штенцель (Чейс, 66), Штіллер, Шабо, Кретціг (Міттельштедт, 57) — Каразор (Рідер, 66), Мійо — Левелінг, Ундав (Діль, 66), Фюріх (Вольтемаде, 81) — Демірович.

Попередження: Адаму, Лінгарт — Міттельштедт.

У другій зустрічі Лейпциг на своєму полі мінімально обіграв Бохум із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 59 хвилині, а його автором став Антоніо Нуса. При цьому "бики" закінчували матч у меншості після вилучення Орбана на 85 хвилині.

РБ Лейпциг — Бохум 1:0

Гол: Нуса, 59.

РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан, Люкеба, Орбан, Раум (Генріхс, 55) — Айдара (Клостерманн, 75), Зайвальд (Нуса, 55), Кампль, Сімонс — Опенда (Баумгартнер, 86), Шешко (Поульсен, 75).

Бохум: Древес — Пасслак, Медич (Ерман, 86), Машович, Віттек — Сіссоко — Лосіла (Панневіг, 71), Беро — Дашнер (Боаду, 63) — Хофманн (Бальде, 71), Брошинські (Бамба, 86).

Попередження: Сімонс — Беро, Віттек, Сіссоко.

Вилучення: Орбан, 85.

Майнц поділив очки у матчі з берлінським Уніоном. Зустріч закінчилась із рахунком 1:1.

На гол Амірі у складі господарів поля, гості відповіли точним ударом Бенеша.

Майнц — Уніон Берлін 1:1

Голи: Амірі, 53 - Бенеш, 74.

Майнц: Центнер — Ганче-Ольсен, Ляйтш (Белль, 31), Кор — Мвене, Сано (Вайпер, 85), Амірі, Касі (Небель, 85) — Онісіво (Зіб, 76), Сон — Буркардт.

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Фогт (Керфельд, 83), Лейте — Тріммель (Хаберер, 73), Тусар (Вертессен, 65), Хедіра, Госенс — Голлербах (Скарке, 73), Шафер (Бенеш, 73) — Сібачо.

Попередження: Кор — Тусар, Доехі, Госенс.

Гоффенгайм був сильнішим за новачка чемпіонату Гольштайн Кіль з рахунком 3:1.

Перемогу команді Пеллегріно Матараццо забезпечив хет-трик Крамаріча, а гості відповіли голами Бернхардссона та Матіно. При цьому Гольштайн залишився у меншості на 82 хвилині, коли Келеті отримав дві жовті картки за дві хвилини.

Гоффенгайм — Гольштайн Кіль 3:2

Голи: Крамарич, 6 (пен), 37, 87 - Бернхардссон, 63, Матіно, 89.

Гоффенгайм: Бауманн — Акпогума, Штах, Дрекслер — Кадержабек, Премель, Грілліч (Гайгер, 69), Прасс (П'єр Нсокі, 90) — Крамарич (Мурштедт, 90) — Гложек (Беріша, 59), Бюлтер (Брун Ларсен, 69).

Гольштайн Кіль: Вайнер — Еррас, Коменда (Порат, 46), Івежич — Беккер, Холтбі (Шульц, 82), Кнудсен (Ремберг, 79), Пухач (Келаті, 46) — Матіно — Бернхардссон, Піхлер (Арп, 55).

Попередження: Гложек, Мурштедт — Вайнер, Келаті.

Вилучення: Келаті, 82.

Насамкінець Аугсбург зіграв унічию з Вердером. Матч закінчився із результативним рахунком 2:2.

Вже до 16 хвилини команди обмінялися голами — спочатку Агу відкрив рахунок для Вердера, а через чотири хвилини Реджбечай зрівняв цифри на табло. Потім на 35 хвилині Ессенде вивів уперед Аугсбург, але бременці відігралися завдяки голу Нжинмаха.

Аугсбург — Вердер 2:2

Голи: Реджбечай, 16, Ессенде, 35 - Агу, 12, Нжинмах, 58.

Аугсбург: Лабрович — Педерсен, Гоувелееув, Шлоттербек, Яннуліс (Вольф, 79) — Реджбечай, Енгелс (Муньє, 80), Брайтгаупт (Дорш, 59), Маєр (Єнсен, 59) — Ессенде, Тіц (Бауер, 66).

Вердер: Цеттерер — Штарк (Юнг, 46), Фрідль, Велькович — Вайзер, Лінен (Альверо, 90), Агу — Шмід (Біттенкурт, 88), Стаге — Топп (Нжинмах, 46), Дукш (Грюль, 81).

Попередження: Енгелс, Ессенде, Гоувелееув — Грюль.