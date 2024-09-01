Німеччина

"Фармацевти" зазнали прикрої поразки.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо висловився про поразку від РБ Лейпциг (2:3) у 2-му турі Бундесліги. Його слова наводить ESPN.

"Для нас це важко та дуже гірко. Я не думаю, що Баєр заслуговував на поразку. Ми винесемо з цієї гри багато позитивного і негативного.

Баєр провів хороший перший тайм. Ми були задоволені цим і хотіли розвинути успіх у другому таймі. Але далі ми просто не контролювали гру і дали Лейпцигу занадто багато простору. Ми не досягли успіху в задній лінії. Винесемо уроки з цих помилок. Не можна дозволяти супернику відіграватися після того, як вели з рахунком 2:0. Але ми ще на початку сезону", — сказав Алонсо.

Нагадаємо, леверкузенський Баєр зазнав поразки в рамках німецької Бундесліги вперше з травня 2023 року. Чинний чемпіон Німеччини не програвав протягом 35 матчів.