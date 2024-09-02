Гравець мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх став капітаном збірної Німеччини. Про це повідомляє Bayern&Germany.

Віце-капітаном команди буде Антоніо Рюдігер, третім капітаном — Кай Гаверц.
Нагадаємо, на Євро-2024 капітаном збірної Німеччини був Ілкай Гюндоган, який нещодавно оголосив про завершення міжнародних виступів.