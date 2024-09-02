Німеччина 02 вересня 2024, 19:19 Кімміха обрано новим капітаном збірної Німеччини Заслужив. Кімміх, getty images 02 вересня 2024, 19:19 Гравець мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх став капітаном збірної Німеччини. Про це повідомляє Bayern&Germany. Віце-капітаном команди буде Антоніо Рюдігер, третім капітаном — Кай Гаверц. Нагадаємо, на Євро-2024 капітаном збірної Німеччини був Ілкай Гюндоган, який нещодавно оголосив про завершення міжнародних виступів. Раніше Мануель Ноєр завершив кар'єру в збірній Німеччини. Люди Кай Гаверц Йосуа Кімміх Антоніо Рюдігер Команди Німеччина Джерела Bayern & Germany Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте