Ексхавбек Гоффенгайма переїхав до столиці Німеччини.
Роберт Сков, Уніон Берлін
04 вересня 2024, 18:18
Уніон Берлін на своєму офіційному сайті оголосив про підписання крайнього півзахисники Роберта Скова, права на якого раніше належали Гоффенгайму.
28-річний данець приєднався до столичного клубу на правах вільного агента, підписавши контракт, умови якого не уточнюються.
У минулому сезоні Роберт Сков провів за Гоффенгайм 25 матчів у рамках Бундесліги, в яких він забив 3 голи та віддав 5 результативних передач.
Портал Transfermarkt оцінює данського футболіста у 5 мільйонів євро.