Німеччина

Ексхавбек Гоффенгайма переїхав до столиці Німеччини.

Уніон Берлін на своєму офіційному сайті оголосив про підписання крайнього півзахисники Роберта Скова, права на якого раніше належали Гоффенгайму.

28-річний данець приєднався до столичного клубу на правах вільного агента, підписавши контракт, умови якого не уточнюються.

У минулому сезоні Роберт Сков провів за Гоффенгайм 25 матчів у рамках Бундесліги, в яких він забив 3 голи та віддав 5 результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює данського футболіста у 5 мільйонів євро.