Жахлива новина з Німеччини.
Раше, eintracht.de
07 вересня 2024, 12:22
Тренер юніорської команди франкфуртського Айнтрахта загинув у ДТП. Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.
"Орли" повідомили про загибель 33-річного головного тренера Айнтрахта (U19) Хельге Раше в дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася 5-го вересня.
"Наші думки з його сім'єю та близькими", — йдеться в заяві клубу.
За даними поліції, машина Раше з невідомої причини вилетіла з дороги і врізалася в дерево. Від отриманих травм чоловік помер на місці.