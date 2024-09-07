Німеччина

Жахлива новина з Німеччини.

Тренер юніорської команди франкфуртського Айнтрахта загинув у ДТП. Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

"Орли" повідомили про загибель 33-річного головного тренера Айнтрахта (U19) Хельге Раше в дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася 5-го вересня.

"Наші думки з його сім'єю та близькими", — йдеться в заяві клубу.

За даними поліції, машина Раше з невідомої причини вилетіла з дороги і врізалася в дерево. Від отриманих травм чоловік помер на місці.