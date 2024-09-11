Німеччина

Гвінеєць виступатиме у футболці з "дев'яткою" на спині.

Центральний нападник Серу Гірассі отримав новий ігровий номер у дортмундській Боруссії, передає офіційний сайт "чорно-жовтих".

Спочатку, після переходу зі Штутгарта за 18 млн євро, 28-річний гвінеєць обрав футболку з 19-м номером. Однак, тепер він представлятиме Боруссію з 9-кою на спині.

Раніше цей номер належав його колезі за позицією Себастьяну Алле, який залишив Дортмунд на правах оренди. Також зазначимо, що ця ж цифра була на спині в українця Андрія Ярмоленка, коли він виступав за Боруссію.

Гірассі, який підписав контракт із дортмундцями до кінця червня 2028 року, ще не дебютував за новий клуб через травму. У п'ятницю, 13 вересня, колектив Нурі Шахіна прийматиме Гайденгайм у 3 турі Бундесліги (початок — о 21:30 за Києвом).