Лідер "швабів" очікувано змінив клуб у літнє міжсезоння.
Серу Гірассі, ФК Боруссія Д
18 липня 2024, 17:38
Дортмундська Боруссія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із нападником Штутгарта Серу Гірассі.
Угода з 28-річним гвінейцем розрахована до літа 2028 року.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, керівництво "джмелів" активувало опцію викупу футболіста за 17,5 мільйонів євро.
Минулого сезону Гірассі провів 30 матчів, у яких забив 30 голів та віддав три гольові передачі, чим допоміг "швабам" посісти друге місце в Бундеслізі.