Німеччина

Лідер "швабів" очікувано змінив клуб у літнє міжсезоння.

Дортмундська Боруссія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із нападником Штутгарта Серу Гірассі.

Угода з 28-річним гвінейцем розрахована до літа 2028 року.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, керівництво "джмелів" активувало опцію викупу футболіста за 17,5 мільйонів євро.

Минулого сезону Гірассі провів 30 матчів, у яких забив 30 голів та віддав три гольові передачі, чим допоміг "швабам" посісти друге місце в Бундеслізі.