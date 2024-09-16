Німеччина

Втрата для мюнхенців.

Захисник мюнхенської Баварії Саша Бое не зможе допомогти своїй команді в найближчі кілька тижнів через отриману під час командного тренування травми. Про це повідомляє офіційний сайт "ротен".

Зазначається, що 24-річний француз отримав розрив меніска в лівому коліні. Правий латераль Баварії вже успішно переніс операцію.

Цього сезону Саша Бое відіграв за Баварію два матчі та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, у вівторок, 17-го вересня, Баварія в рамках 1-го туру Ліги чемпіонів зустрінеться з загребським Динамо. Початок матчу о 22:00 за київським часом.