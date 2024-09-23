Іспанія

Футболіст обурений діями партнерів по команді.

Півзахисник Атлетіко Коке прокоментував нічию з Райо Вальєкано (1:1) в матчі Ла Ліги.

"На цьому стадіоні дуже складно грати, ми знаємо, як Райо може чинити тиск. У першому таймі ми не увійшли до гри, а у другому перебудувалися. Ми знаємо, що таке траплялося з нами кілька разів минулого року, не можна так починати перший тайм, потрібно це міняти вже зараз. Ми втрачаємо очки через це, нам потрібно діяти так само, як у другому таймі.

Потрібно чинити тиск, ми не виграємо лише завдяки футболці. Усі повинні бігати, а хто не бігатиме, той не зможе тут грати. У першому таймі ми не мали належного настрою, а у другому ми могли перемогти", – сказав Коке.