Німеччина

Завершився перший поєдинок п'ятого туру чемпіонату Німеччини.

У рамках п'ятого туру німецької Бундесліги-2024/25 дортмундська Боруссія приймала Бохум на Зігналь Ідуна Парк.

Завдяки результативним ударам Беро та де Віта гості сформували перевагу в два голи ще до середини першого тайму. Однак, ближче до його завершення Гірассі скоротив відставання господарів поля. У другій половині зустрічі Джан зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті. Пізніше Гірассі відзначився другим голом за матч, а Нмеча поставив у ньому крапку.

Для колективу Нурі Шахіна це третя поспіль домашня перемога в Бундеслізі, тоді як підопічні Петера Зайдлера втретє поспіль зазнали поразки на виїзді.

Боруссія (Дортмунд) — Бохум 4:2

Голи: Гірассі, 44, 75, Джан, 62 (пен.), Нмеча, 81 — Беро, 16, де Віт, 21

Боруссія (Дортмунд): Кобель — Коуто (Зюле, 82), Антон, Шлоттербек, Р'єрсон (Бенсебаїні, 74) — Джан, Гросс (Нмеча, 74) — Байно-Гіттенс (Дюранвіль, 66), Брандт (Беєр, 74), Адеємі — Гірассі

Бохум: Древес — Пасслак, Медич, Ерманн, Віттек — Сіссоко (Квартенг, 82) — Лосілья, Беро (Бальде, 82) — де Віт — Гофманн (Мійосі, 72), Боаду (Брошинські, 62)

Попередження: Коуто, Гросс