Німеччина

Мюнхенці провели дуже пристойний матч, але не перемогли.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані прокоментував результат матчу з леверкузенським Баєром (1:1), який відбувся в рамках п'ятого туру німецької Бундесліги. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Як тренеру Баварії, мені хочеться завжди перемагати. Але ми зіграли так, як і сподівалися. Був хороший контрпресинг, ми вигравали підбір, створювали багато моментів. Зазвичай у таких матчах багато моментів не буває, але ми їх створювали.

Це була топова гра, втім попереду ще багато турів. Треба продовжувати рух вперед та прогресувати.

Я не лікар, але сподіваюся, що з Кейном нічого серйозного не сталося. Поки рано говорити. Сподіваюся, він буде готовий до матчу в середу", — заявив Компані.

Наступний свій матч Баварія проведе з Астон Віллою у другому турі Ліги чемпіонів. Гра відбудеться другого жовтня, о 22:00 за київським часом.