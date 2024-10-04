Німеччина

"Жеребці" залишилися без задовільного результату у гостьовому матчі Бундесліги.

У стартовому матчі шостого туру німецької Бундесліги менхенгладбахська Боруссія вирушила у гості до Аугсбурга.

Ще в першому таймі господарі поля повели в рахунку завдяки зусиллям Шлоттербека, а вже після перерви вони подвоїли свою перевагу після гола Клода-Моріса, який вийшов на зміну.

Незважаючи на те, що за рахунок забитого м'яча у виконанні Кляйндінста "жеребцям" вдалося скорити своє відставання до мінімального на 72-ій хвилині, сподіватися їм подай на нічийний результат в цій зустрічі їм не довелося.

Аугсбург — Боруссія Менхенгладбах 2:1

Голи: Шлоттербек, 39, Клод-Моріс, 65 - Кляйндінст, 72

Аугсбург: Лабрович — Бауер, Гоувелееув, Шлоттербек (Матсіма, 68) — Вольф (Клод-Моріс, 57), Оньєка, Якич, Яннуліс — Реджбечай (Єнсен, 85), Муньє (Кудоссу, 57) — Тіц

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі (Лайнер, 76), Ітакура, Ельведі (Фрідріх, 46), Нец — Зандер (Хак, 64), Вайгль — Чванчара (Райтц, 64), Штогер, Плеа (Ранос, 81) — Кляйндінст

Попередження: Реджбечай, Бауер — Вайгль, Ранос, Нец, Хак