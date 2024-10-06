Німеччина

Прикра втрата очок леверкузенським колективом.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо підбив підсумки матчу 6-го туру німецької Бундесліги з Гольштайн Кіль (2:2), в якому його команда по ходу зустрічі вела у рахунку 2:0. Цитує іспанського фахівця ESPN.

"Я незадоволений нашою грою. Це наша вина. Ми не діяли з розумом і подумали, що гру вже зроблено, але у футболі потрібно завжди продовжувати грати з тією ж інтенсивністю.

Ми були занадто пасивні. Після великої гри в Лізі чемпіонів у нас не було потрібного настрою на цей матч. У нас був контроль, але м'який, без загрози. Перший гол Гольштайна просто перед перервою був сигналом, що результат може стати непередбачуваним.

Найбільша наша помилка була в першому таймі, тому що ми не знали, як впоратися з грою за рахунку 2:0. Нам просто не вистачило розуму. Була деяка самовпевненість, коли ми повинні були бути більш зосереджені. Ми засвоїмо урок", — сказав Алонсо.