Уже найближчим часом гравець має перенести операцію.
Давід Раум, Getty Images
08 жовтня 2024, 19:51
Лівий захисник РБ Лейпциг Давід Раум зазнав пошкодження в матчі Бундесліги, передає офіційний сайт клубу.
У шостому турі чемпіонату Німеччини "бики" мінімально здолали Гайденгайм на виїзді. Раум вийшов у старті гостей і відіграв 69 хвилин.
Пізніше в 26-річного німця виявили травму зв'язок правої щиколотки. Через це Давід був вимушений достроково залишити розташування збірної Німеччини.
Завтра, 9 жовтня, вранці захисник перенесе операцію. За даними порталу Sky Sport, Раум, імовірно, більше не зіграє цього року.
Зараз на його рахунку один асист у дев'яти матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах поточної кампанії.