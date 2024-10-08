Німеччина

Уже найближчим часом гравець має перенести операцію.

Лівий захисник РБ Лейпциг Давід Раум зазнав пошкодження в матчі Бундесліги, передає офіційний сайт клубу.

У шостому турі чемпіонату Німеччини "бики" мінімально здолали Гайденгайм на виїзді. Раум вийшов у старті гостей і відіграв 69 хвилин.

Пізніше в 26-річного німця виявили травму зв'язок правої щиколотки. Через це Давід був вимушений достроково залишити розташування збірної Німеччини.

Завтра, 9 жовтня, вранці захисник перенесе операцію. За даними порталу Sky Sport, Раум, імовірно, більше не зіграє цього року.

Зараз на його рахунку один асист у дев'яти матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах поточної кампанії.