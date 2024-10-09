Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.
Гаррі Кейн, Getty Images
09 жовтня 2024, 14:07
Другий місяць сезону німецької Бундесліги залишився позаду, тож організатори змагань оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.
Серед номінантів на престижну нагороду опинились наступні виконавці:
– Вінченцо Гріфо (Фрайбург) / 4 матчі (Баварія, Бохум, Гайденгайм, Санкт-Паулі), 2 голи + 2 гольових паси;
– Гаррі Кейн (Баварія) / 4 матчі (Фрайбург, Гольштайн Кіль, Вердер, Баєр), 5 голів + 4 гольові передачі;
– Омар Мармуш (Айнтрахт Ф) / 4 матчі (Гоффенгайм, Вольфсбург, Боруссія М, Гольштайн Кіль), 6 голів + 3 гольові передачі;
– Максиміліан Міттельштедт (Штутгарт) / 4 матчі (Майнц, Боруссія М, Боруссія Д, Вольфсбург), 3 гольові передачі;
– Майкл Олісе (Баварія) / 4 матчі (Фрайбург, Гольштайн Кіль, Вердер, Баєр), 3 голи + 2 гольові передачі;
– Флоріан Вірц (Баєр) / 4 матчі (РБ Лейпциг, Гоффенгайм, Вольфсбург, Баварія), 2 голи + 1 гольова передача.
Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Бундесліги та нижче в цьому матеріалі.