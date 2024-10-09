Німеччина

Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.

Другий місяць сезону німецької Бундесліги залишився позаду, тож організатори змагань оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.

Серед номінантів на престижну нагороду опинились наступні виконавці:

– Вінченцо Гріфо (Фрайбург) / 4 матчі (Баварія, Бохум, Гайденгайм, Санкт-Паулі), 2 голи + 2 гольових паси;

– Гаррі Кейн (Баварія) / 4 матчі (Фрайбург, Гольштайн Кіль, Вердер, Баєр), 5 голів + 4 гольові передачі;

– Омар Мармуш (Айнтрахт Ф) / 4 матчі (Гоффенгайм, Вольфсбург, Боруссія М, Гольштайн Кіль), 6 голів + 3 гольові передачі;

– Максиміліан Міттельштедт (Штутгарт) / 4 матчі (Майнц, Боруссія М, Боруссія Д, Вольфсбург), 3 гольові передачі;

– Майкл Олісе (Баварія) / 4 матчі (Фрайбург, Гольштайн Кіль, Вердер, Баєр), 3 голи + 2 гольові передачі;

– Флоріан Вірц (Баєр) / 4 матчі (РБ Лейпциг, Гоффенгайм, Вольфсбург, Баварія), 2 голи + 1 гольова передача.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Бундесліги та нижче в цьому матеріалі.