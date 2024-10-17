Німеччина

Гравці зможуть повернутися на поле у ​​найближчому матчі проти "швабів".

Захисник Баварії Дайо Упамекано та півзахисник Александар Павлович відновилися після травм, повідомляє Bild.

Обидва футболісти повернулися до тренувань у загальній групі команди Венсана Компанії та будуть готові зіграти у найближчому матчі.

Нинішнього сезону Упамекано провів дев'ять матчів, у яких забив один гол. На рахунку Павловича вісім ігор, один гол та одна результативна передача.

Після шести турів Баварія лідирує у Бундеслізі, набравши 14 очок, стільки ж, як у Лейпцига.

Свій наступний матч Баварія проведе проти Штутгарта – гра відбудеться 19 жовтня.