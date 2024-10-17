Гравці зможуть повернутися на поле у найближчому матчі проти "швабів".
Дайо Упамекано, Getty Images
17 жовтня 2024, 19:46
Захисник Баварії Дайо Упамекано та півзахисник Александар Павлович відновилися після травм, повідомляє Bild.
Обидва футболісти повернулися до тренувань у загальній групі команди Венсана Компанії та будуть готові зіграти у найближчому матчі.
Нинішнього сезону Упамекано провів дев'ять матчів, у яких забив один гол. На рахунку Павловича вісім ігор, один гол та одна результативна передача.
Після шести турів Баварія лідирує у Бундеслізі, набравши 14 очок, стільки ж, як у Лейпцига.
Свій наступний матч Баварія проведе проти Штутгарта – гра відбудеться 19 жовтня.