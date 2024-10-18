Поточна угода німецького вінгера з мюнхенцями спливає влітку 2025 року.
Лерой Сане, Getty Images
18 жовтня 2024, 19:58
Контракт вінгера мюнхенської Баварії Лероя Сане спливає влітку 2025 року, тому існують питання щодо майбутнього атакуючого футболіста.
Спортивний директор "баварців" Макс Еберль прокоментував поточний стан справ навколо ситуації з угодою 28-річного німецького вінгера.
"Ми ведемо переговори з агентами Сане. Ми оголосимо про рішення, коли нам буде що оголосити. Зараз найважливіше зосередитися на полі" — цитує слова Еберля журналіст Фабріціо Романо.
Раніше повідомлялося, що у послугах Лероя Сане зацікавлені Ньюкасл Юнайтед та лондонський Арсенал.
У поточному сезоні, на тлі перенесеної операції на паху влітку, німець провів лише 78 хвилин у чотирьох матчах, в яких він забив один гол.