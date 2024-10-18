Німеччина

Поточна угода німецького вінгера з мюнхенцями спливає влітку 2025 року.

Контракт вінгера мюнхенської Баварії Лероя Сане спливає влітку 2025 року, тому існують питання щодо майбутнього атакуючого футболіста.

Спортивний директор "баварців" Макс Еберль прокоментував поточний стан справ навколо ситуації з угодою 28-річного німецького вінгера.

"Ми ведемо переговори з агентами Сане. Ми оголосимо про рішення, коли нам буде що оголосити. Зараз найважливіше зосередитися на полі" — цитує слова Еберля журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що у послугах Лероя Сане зацікавлені Ньюкасл Юнайтед та лондонський Арсенал.

У поточному сезоні, на тлі перенесеної операції на паху влітку, німець провів лише 78 хвилин у чотирьох матчах, в яких він забив один гол.