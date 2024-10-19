Німеччина

Один із керівників Баварії пожартував щодо призначення німецького фахівця в якості керманича збірної Англії.

Напередодні національна збірна Англії офіційно оголосила про призначення Томаса Тухеля на посаду головного тренера головної команди країни.

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Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль, який має досвід спільної роботи з німецьким фахівцем, висловився про це призначення.

"Це хороший вибір для збірної Англії. Скажу жартуючи: він не отримав Деклана Райса тут, у Баварії, тому тепер він сам йде до Деклана Райса!" — цитує слова Еберля журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, контракт із Тухелем підписано до завершення чемпіонату світу-2026, тоді як працювати на новій посаді він почне з першого дня 2025 року, а Лі Карслі тим часом завершить із командою груповий етап Ліги націй.