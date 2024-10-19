Німеччина

Важка перемога дортмундців.

Головний тренер дортмундської Боруссії Нурі Шахін прокоментував перемогу своєї команди над Санкт-Паулі (2:1) в рамках 7-го туру німецької Бундесліги. Його слова наводить офіційний сайт "джмелів".

"Я не очікував, що Санкт-Паулі буде оборонятися так глибоко. Але, думаю, ми грали добре, зберігали спокій, змінювали гру, досить продуктивно використовували флангові кроси. Добре, що хлопці зберегли холоднокровність та не піддалися нерозсудливості.

У перші 15 хвилин після перерви нам не вистачало структурності. Потім ми пропустили гол після явного офсайду. Добре, що після цього вдалося виправитися, увійти в колію було непросто.

Один великий тренер сказав: "Якщо до 60-ї хвилини проти суперника, який глибоко обороняється, рахунок 0:0, то ви своє в підсумку візьмете". Зрештою вони втомилися.

Потрібно було забити другий гол, і все було б для них скінчено. Я й не розраховував, що ми виграємо 7:1", — сказав Шахін.