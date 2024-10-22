Німеччина

"Фармацевти" можуть попрощатися з іспанцем уже наступного літа.

Леверкузенський Баєр готується до відходу свого головного тренера Хабі Алонсо влітку 2025 року, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Повідомляється, що 42-річним іспанцем цікавляться Реал (Мадрид) і Манчестер Сіті. "Містяни" виявляють конкретний інтерес на тлі потенційного відходу Хосепа Гвардіоли.

У той же час із боротьби за Алонсо вибув Ліверпуль. "Червоні" дуже задоволені Арне Слотом, який влітку цього року замінив Юргена Клоппа.

Контракт Хабі з Баєром розраховано до кінця червня 2026 року. Минулими вихідними спеціаліст провів свій 101-й матч на чолі леверкузенців.

"Фармацевти" вже шукають наступника Алонсо, зокрема розглядаючи кандидатури Себастьяна Генесса (головний тренер Штутгарта) та Сандро Вагнера (асистент керманича збірної Німеччини).

У середу, 23 жовтня (початок — о 19:45 за Києвом), Баєр гостюватиме в Бреста в третьому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.