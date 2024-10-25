Німеччина

Гравець мріє про перехід до англійської Прем'єр-ліги.

Франкфуртський Айнтрахт оцінює свого центрального нападника Омара Мармуша в 50-60 мільйонів євро, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Ліверпуль, про інтерес якого до 25-річного єгиптянина повідомлялося раніше, є конкретною опцією для нього. Оточення Мармуша та гранда АПЛ вже контактували.

Гравець мріє про чемпіонат Англії та одразу ж погодився б на потенційну пропозицію з боку Ліверпуля. Його контракт з Айнтрахтом розраховано до кінця червня 2027 року.

Зазначимо, що Омара визнали найкращим гравцем вересня в Бундеслізі. Зараз на його рахунку десять голів і сім асистів в 11 матчах у всіх турнірах поточної кампанії.