Німеччина

У клубі, як і раніше, вірять у тренера.

Боруссія Дортмунд на даний момент не планує звільняти Нурі Шахіна.

У 8-му турі Бундесліги дортмундці поступилися Аугсбургу (1:2). У вівторок команда під керівництвом Шахіна програла Реалу в Лізі чемпіонів із рахунком 2:5, ведучи 2:0.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, наразі в клубі не ведуться обговорення з приводу зміни тренера. Керівництво Боруссії в особі Ларса Ріккена і Себастьяна Келя продовжує підтримувати Шахіна, незважаючи на сьогоднішню поразку.

Команда йде на 7-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини з 13 очками. Відставання від лідируючого Лейпцига — 7 балів.

Нагадаємо, що Шахін очолив Боруссію минулого міжсезоння, змінивши на посаді Едіна Терзича.