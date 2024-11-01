Нульова нічия на БайАрені.
Баєр Леверкузен - Штутгарт, Getty Images
01 листопада 2024, 23:23
У рамках дев'ятого туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр приймав на своєму полі Штутгарт.
Команда Хабі Алонсо очікувано мала перевагу по грі, проте у підсумку не змогла реалізувати свої чисельні моменти.
Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 0:0.
Баєр Леверкузен — Штутгарт 0:0
Баєр Леверкузен: Градецькі — Та, Та, Інкап'є — Мукіеле (Гофманн, 54), Джака, Андріх (Шик, 86), Грімальдо — Фрімпонг (Паласіос, 86), Вірц — Боніфейс (Телла, 86)
Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Чейс, Руо, Міттельштедт (Гендрікс, 58) — Мійо (Аль-Дахіль, 80), Штіллер, Каразор, Левелінг (Рідер, 8) — Туре (Демірович, 80), Ундав
Попередження: Андріх, Мукіеле, Джака — Каразор, Мійо, Чейс, Штіллер