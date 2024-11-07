Німеччина

Єгипетський форвард може піти на підвищення.

Нападник франкфуртського Айнтрахта Омар Мармуш незабаром може змінити клубну прописку.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у послугах 25-річного єгиптянина зацікавлена мюнхенська Баварія та два клуби англійської Прем'єр-ліги, серед яких раніше повідомлялося про Ліверпуль.

Раніше з'являлася інформація, що Айнтрахт хоче отримати за Мармуша 50-60 мільйонів євро.

У поточному сезоні Омар Мармуш провів за "орлів" 14 матчів, в яких він забив 12 голів та віддав 9 результативних передач.