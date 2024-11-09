У рамках десятого туру німецької Бундесліги Лейпциг на своєму полі приймав Боруссію Менхенгладбах. 

Команди не забивали голів, відповідно, поєдинок завершився нічиєю — 0:0. 

РБ Лейпциг — Боруссія Менхенгладбах 0:0

РБ Лейпциг: Гулачі — Клостерманн, Орбан, Бітшиабу — Генріхс (Айдара, 67), Кампль, Вермерен (Ассан Уедраого, 81), Нуса — Баумгартнер (Зайвальд, 81), Опенда — Поульсен (Шешко, 67)

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі, Фрідріх, Ітакура, Ульріх (К'яродія, 90) — Райтц (Нойгаус, 72), Вайгль — Онора (Нгуму Мінполе, 81), Плеа (Зандер, 72), Хак (Чванчара, 82) — Кляйндінст

Попередження: Вермерен, Айдара — Хак, Райтц.