Німеччина

Результативний місяць від англійця.

Нападника Баварії Гаррі Кейна було визнано найкращим гравцем німецької Бундесліги за підсумками жовтня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату Німеччини.

У боротьбі за нагороду 31-річний англієць випередив Віллі Орбана з Лейпцига, Ріцу Доана з Фрайбурга, Тома Роте з Уніона, Вінченцо Гріфо з Фрайбурга та Тіма Кляйндінста з менхенгладбахської Боруссії.

Минулого місяця Кейн провів три матчі у Бундеслізі, в яких забив чотири м'ячі та віддав один асист.

Після десяти турів Баварія лідирує у Бундеслізі, набравши 26 очок, що на п'ять більше, ніж у Лейпцига.