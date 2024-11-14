Результативний місяць від англійця.
Гаррі Кейн, Getty Images
14 листопада 2024, 21:22
Нападника Баварії Гаррі Кейна було визнано найкращим гравцем німецької Бундесліги за підсумками жовтня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату Німеччини.
У боротьбі за нагороду 31-річний англієць випередив Віллі Орбана з Лейпцига, Ріцу Доана з Фрайбурга, Тома Роте з Уніона, Вінченцо Гріфо з Фрайбурга та Тіма Кляйндінста з менхенгладбахської Боруссії.
Минулого місяця Кейн провів три матчі у Бундеслізі, в яких забив чотири м'ячі та віддав один асист.
Після десяти турів Баварія лідирує у Бундеслізі, набравши 26 очок, що на п'ять більше, ніж у Лейпцига.