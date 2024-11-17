Німеччина

Англієць заговорив про перевантажений календар.

Форвард Баварії Гаррі Кейн виступив за повернення зимової паузи в АПЛ.

"Було б чудово повернути в Англію зимову паузу. Вона була у нас близько двох років, і я думаю, що це дуже добре позначалося на гравцях.

Було багато розмов про календар, і торік я мав перший досвід тривалої зимової паузи. Я відчув, що це дуже допомогло мені відновитись у важкий період.

Потрібна ширша дискусія про календар і про те, як можна допомогти. Жаль, що вони знову взяли свої слова назад і перестали влаштовувати перерву", – сказав Кейн.